رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الفنان عبداللطيف علي يعقوب الميثاق نت: - بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان عبداللطيف علي يعقوب.. جاء فيها:

المـزيــد..