طيران العدوان السعودي يرتكب مذبحة مروعة بحق الصيادين في الحديدة الميثاق نت - ارتكب طيران العدوان السعودي مذبحة مروعة بحق عشرات الصيادين في محافظة الحديدة قبل قليل ..

وذكرت مصادر محلية للميثاق ان طيران العدو السعودي شن المـزيــد..