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قيادة فرع المؤتمر الشعبى العام بمحافظة حجة تعقد اجتماع تنظيمي - الجندي :سيقوم محافظ لحج بتيسليم جثة عمر الصبيحي الى ذوية في الصبيحة - تشييع جثمان المناضل عبدالسلام العنسي إلى مثواه الأخير بالعاصمة صنعاء - محافظ تعز يكشف الفخ الذي ابتلع المرتزقة ومعداتهم في ذباب - عضو مجلس العموم البريطاني اندرو ميتشل يصل الى العاصمة صنعاء - العراقي‮: ‬فرعية‮ ‬الجوف‮ ‬تفرج‮ ‬قريباً‮ ‬عن‮ ‬دفعة‮ ‬جديدة‮ ‬من‮ ‬المغرر‮ ‬بهم - هادي‮ ‬سفاح‮ ‬13‮ ‬يناير‮.. ‬تاريخ‮ ‬من‮ ‬العمالة‮ ‬والإجرام‮ ‬بحق‮ ‬اليمن - المدعو‮ ‬عرب‮ ‬يتوعد‮ 6 صحفيين ‬من‮ ‬الضالع‮ ‬بدفع‮ ‬الثمن‮ ‬غالياً - تقرير امني جزائري: السعودية سعت لـ"اخونة " الحرس الجمهوري واغتيال الرئيس "صالح" - النيابة‮ ‬تحجز‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ 5 ‬مليارات‮ ‬باسم‮ ‬هادي وتجمّد‮ ‬أرصدة‮ ‬مؤتمر‮ ‬الحوار‮ -
الخبر الرئيسي
قيادة فرع المؤتمر الشعبى العام بمحافظة حجة تعقد اجتماع تنظيمي
الميثاق نت : - في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم والذي ترأسه الشيخ محمد أحمد حفيظ نائب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجه عضو اللجنة الدائمة تم مناقشة كافة القضايا التنظيمية وغيرها من القضايا
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