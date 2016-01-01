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طيران العدوان السعودي يرتكب مذبحة مروعة بحق الصيادين في الحديدة
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انهيارات في صفوف المرتزقة في باب المندب وخلافات بين قياداتهم
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السيطرة على أعمال شغب السجن المركزي بصنعاء
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قنص ثلاثة جنود سعوديين بجيزان ودك مواقع العدو السعودي بنجران
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وزارة حقوق الإنسان تدين حملة التحريض على ميناء الحديدة
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إستشهاد إمرأتين وطفل بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان على حريب نهم غرب مأرب
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استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة بمديرية صرواح بمأرب
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مفوضية شؤون اللاجئين تعبر عن بالغ قلقها على المدنيين جراء مواجهات المخا وذوباب
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الخارجية تؤكد رفض اليمن محاولة ربط مواجهة العدوان بأي خلاف أمريكي سعودي مع إيران
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في برنامج "مشاعل" الحبيشي يكشف حقائق جديدة عن مؤامرة 11 فبراير
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الخبر الرئيسي
طيران العدوان السعودي يرتكب مذبحة مروعة بحق الصيادين في الحديدة
الميثاق نت
- ارتكب طيران العدوان السعودي مذبحة مروعة بحق عشرات الصيادين في محافظة الحديدة قبل قليل ..
وذكرت مصادر محلية للميثاق ان طيران العدو السعودي شن
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آخـر الأخـبــار
انهيارات في صفوف المرتزقة في باب المندب وخلافات بين قياداتهم
السيطرة على أعمال شغب السجن المركزي بصنعاء
قنص ثلاثة جنود سعوديين بجيزان ودك مواقع العدو السعودي بنجران
وزارة حقوق الإنسان تدين حملة التحريض على ميناء الحديدة
إستشهاد إمرأتين وطفل بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان على حريب نهم غرب مأرب
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة بمديرية صرواح بمأرب
مفوضية شؤون اللاجئين تعبر عن بالغ قلقها على المدنيين جراء مواجهات المخا وذوباب
الخارجية تؤكد رفض اليمن محاولة ربط مواجهة العدوان بأي خلاف أمريكي سعودي مع إيران
الأخبار والتقارير
في برنامج "مشاعل" الحبيشي يكشف حقائق جديدة عن مؤامرة 11 فبراير
صاروخ باليستي يدك تجمعات مرتزقة العدوان بكرش محافظة لحج
القبض على مطلوبين أمنيا بأمانة العاصمة
تدمير مدرعة لمرتزقة العدوان ومصرع من كانوا على متنها بمديرية صرواح في مأرب
الغرفة التجارية بأمانة العاصمة تدين إغتيال رجل الأعمال علوي قاطن
البرلمان يستأنف جلساته السبت
اقتصاد
وكيل مصلحة الجمارك: المصلحة تتعامل بشفافية كاملة في عملية ترسيم السيارات
اقتصاديون لـ«الميثاق»:قرارات الفـار «هـادي» تفـاقم معاناة الموظفين
خسائر قطاعات النقل بالأرقام
15 مليار دولار خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان السعودي
تداعيات كارثية لأزمة المرتّبات
رواتب الموظفين أولاً
الرياضة
الصبري و4 فرسان يتأهلون عن الكلية الحربية للمرحلة الثانية لدوري التقاط الأوتاد
إنطلاق النسخة الـ 39 من رالي دكار بقص شريط انطلاق في عاصمة الباراغواي
وزير الشباب يكرم الفائزين بمنافسات الكونغ فو بأمانة العاصمة
المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي العام 2016 في المركز 148 عالمياً
اختتام منافسات بطولة كمران الثالثة للتنس بصنعاء
تنظيم البطولة المفتوحة لكمال الاجسام بمحافظة صنعاء
محافظات
عمران : مهرجان توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز
عمران : وقفة تربوية تندد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان بحق اليمنيين
عمران: طاولة مستديرة حول العمل السياسي للمرأة ودورها في الحياة
عمران: اختتام دورة للأخصائيين الاجتماعيين حول الإحالة للأطفال المتضررين من العدوان
عمران:توزيع حقيبة الكرامة لألفين أمرآة من النازحات والمتضررات جراءالعدوان في جبل يزيد
توديع الدفعة الثامنة لغة الانجليزية بكلية التربية والألسن جامعة عمران
تحقيقات
يحيى صالح: الديمقراطية والحرية هي خيار الشعب اليمني الذي لا رجعة عنه
التسوية السياسية.. هل تتخطى العراقيل
أكاديميون لـ«الميثاق»: الإعلام الرسمي إلى أين؟!
"الميثاق" ترصد جرائم العدوان بحق اليمن (443) غارة هيستيرية تستهدف الأبرياء
النظام السعودي ومرتزقته إصرار على الانتحار في ذوباب والعمري وكهبوب!
سياسيون ومثقفون لـ«الميثاق»:المجتمع الدولي لم يعد لديه متسع لغض الطرف عن جرائم السعود
ثقافة
رحيل الممثل المصري أحمد راتب
رحيل الممثل المصري أحمد راتب
معرض تشكيلي يجسد معاناة وصمود الشعب اليمني بجامعة ذمار
المنتدى العربي للفنون حالة ابداعية متقدمة
قصيدة شعرية: ماذا يظنوني؟!
مجموعة من المثقفين العرب يؤسسون رواق الأدب العربي
منوعات
اصدار كتاب: جلالة السلطان قابوس وخارطة سلطنة عمان في العقيق اليماني
مؤسسة التحدي تدشن مشروع الأضاحي للعام 2016م
حقوق الطفل في القانون اليمني والدولي والاسلام في دورة تدريبية بذمار
اصدار كتاب: جلالة السلطان قابوس وخارطة سلطنة عمان في العقيق اليماني
احتفاءا بعيد الوحدة.. تكريم 150 معلما بمديرية السبعين بالامانة
ضمن برنامج(يُمن الاغاثي): توزيع مواد غذائية عاجلة ل٦٠ أسرة نازحة بصنعاء
الافتتاحية
اللاءات المؤتمرية الثلاث
كلمة الميثاق
حوارات
يحيى صالح لـ"الميثاق":انضممتُ للمؤتمر بعد تطهّره من العناصر الرجعية والمندسة والعميلة
حاوراه/أحمد الرمعي - مهيوب الحمادي
الدكتور الخولاني: لايوجد صراع بين اليمن والسعودية وإنما عدوان سعودي
الميثاق نت:
الشيخ نايف مجيديع:دول العدوان تمنع وصول المئات ممن شملهم قرار العفو إلى أرض الوطن
لقاء/ نجيب شجاع الدين
جريمة الرئاسة
ملف ضحايا جامع دار الرئاسة أمام اتحاد المحامين العرب
الميثاق نت
مقالات
كلنا ترامبيون!
بقلم/ يحيى محمد عبدالله صالح - عضو اللجنة العامة
عن المغفورله الأستاذ علي أحمد إسحاق
حسن اللوزي
قراءة أولية لأهم ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن
أحمد غيلان
ورحل ببطانيته إلى الرفيق الأعلى ..!!
د. عبد الوهاب الروحـاني
الكذب بضاعتهم
محمد عبده سفيان
عقليات الأمس لن تصنع السلام
حنان الشريف
أرتيريا أبرز مكامن الخطر على البحر الأحمر
محمد حسن شعب
الوطن حقنا كلنا
عبدالفتاح علي البنوس
بين وكيل السعودية ووكيل الإنسانية في مجلس الأمن
مطهر الاشموري
تفاصيل الأطماع من وراءمحاولة السيطرة على باب المندب
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فوضى الابتزاز.. من يضبط..؟
عبدالله الصعفاني
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