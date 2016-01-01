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طيران العدوان السعودي يرتكب مذبحة مروعة بحق الصيادين في الحديدة - انهيارات في صفوف المرتزقة في باب المندب وخلافات بين قياداتهم - السيطرة على أعمال شغب السجن المركزي بصنعاء - قنص ثلاثة جنود سعوديين بجيزان ودك مواقع العدو السعودي بنجران - وزارة حقوق الإنسان تدين حملة التحريض على ميناء الحديدة - إستشهاد إمرأتين وطفل بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان على حريب نهم غرب مأرب - استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة بمديرية صرواح بمأرب - مفوضية شؤون اللاجئين تعبر عن بالغ قلقها على المدنيين جراء مواجهات المخا وذوباب - الخارجية تؤكد رفض اليمن محاولة ربط مواجهة العدوان بأي خلاف أمريكي سعودي مع إيران - في برنامج "مشاعل" الحبيشي يكشف حقائق جديدة عن مؤامرة 11 فبراير -
الخبر الرئيسي
طيران العدوان السعودي يرتكب مذبحة مروعة بحق الصيادين في الحديدة
الميثاق نت - ارتكب طيران العدوان السعودي مذبحة مروعة بحق عشرات الصيادين في محافظة الحديدة قبل قليل ..
وذكرت مصادر محلية للميثاق ان طيران العدو السعودي شن
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