مرتبات الجيش في مقدمتها.. وزير المالية يستعرض آلية لرفع الايرادات وصرف المرتبات الميثاق نت: - عقد المجلس السياسي الأعلى امس بصنعاء إجتماعا برئاسة صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس.

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