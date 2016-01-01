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وزير العدل يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن حميد ومدحج وهاشم الاحمر
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قصف مدفعي يستهدف تجمعاً لمرتزقة العدوان بالجوف
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الانقاذ تناقش الجهود المبذولة للتخفيف من الآثار الكارثية الناجمة عن العدوان والحصار
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انكسار زحفين لمرتزقة العدوان بإتجاه المخا ومنطقة العمري بتعز
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نائب رئيس المجلس السياسي يستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام
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يمن موبايل تسلم عائدات حملة دوائي الرابعة لمرضى الثلاسيميا
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الزعيم صالح: اغتيال الشيخ مرعي الكثيري عمل إرهابي غادر وجبان يستهدف الوسطية والاعتدال
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مرتزقة العدوان يفجرون مبنى الأمن السياسي في مدينة تعز
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وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي
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الزعيم صالح يعزي بوفاة الشيخ بجاش الزريقي
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الخبر الرئيسي
وزير العدل يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن حميد ومدحج وهاشم الاحمر
الميثاق نت :
- طالب وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في مجلس النواب وهم:
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آخـر الأخـبــار
قصف مدفعي يستهدف تجمعاً لمرتزقة العدوان بالجوف
الانقاذ تناقش الجهود المبذولة للتخفيف من الآثار الكارثية الناجمة عن العدوان والحصار
انكسار زحفين لمرتزقة العدوان بإتجاه المخا ومنطقة العمري بتعز
نائب رئيس المجلس السياسي يستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام
يمن موبايل تسلم عائدات حملة دوائي الرابعة لمرضى الثلاسيميا
الزعيم صالح: اغتيال الشيخ مرعي الكثيري عمل إرهابي غادر وجبان يستهدف الوسطية والاعتدال
مرتزقة العدوان يفجرون مبنى الأمن السياسي في مدينة تعز
وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي
الأخبار والتقارير
الزعيم صالح يعزي بوفاة الشيخ بجاش الزريقي
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد القاضي يحيى محمد ربيد
هيئة رئاسة مجلس النواب تقر دعوة مجلس النواب للإنعقاد
رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل السبتمبري محمد بن علي الحيمي
إسقاط طائرة أباتشي تابعة للعدو السعودي في المخا
آل بو صريمه يرفعون برقية شكر لرئيس المؤتمر
اقتصاد
وكيل مصلحة الجمارك: المصلحة تتعامل بشفافية كاملة في عملية ترسيم السيارات
اقتصاديون لـ«الميثاق»:قرارات الفـار «هـادي» تفـاقم معاناة الموظفين
خسائر قطاعات النقل بالأرقام
15 مليار دولار خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان السعودي
تداعيات كارثية لأزمة المرتّبات
رواتب الموظفين أولاً
الرياضة
إنطلاق النسخة الـ 39 من رالي دكار بقص شريط انطلاق في عاصمة الباراغواي
وزير الشباب يكرم الفائزين بمنافسات الكونغ فو بأمانة العاصمة
المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي العام 2016 في المركز 148 عالمياً
اختتام منافسات بطولة كمران الثالثة للتنس بصنعاء
تنظيم البطولة المفتوحة لكمال الاجسام بمحافظة صنعاء
الكشف عن أسماء 10 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
محافظات
عمران : مهرجان توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز
عمران : وقفة تربوية تندد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان بحق اليمنيين
عمران: طاولة مستديرة حول العمل السياسي للمرأة ودورها في الحياة
عمران: اختتام دورة للأخصائيين الاجتماعيين حول الإحالة للأطفال المتضررين من العدوان
عمران:توزيع حقيبة الكرامة لألفين أمرآة من النازحات والمتضررات جراءالعدوان في جبل يزيد
توديع الدفعة الثامنة لغة الانجليزية بكلية التربية والألسن جامعة عمران
تحقيقات
سياسيون وأكاديميون لـ«الميثاق»: قطع العلاقات مع إيران يخدم مصلحة اليمن
التسوية السياسية.. هل تتخطى العراقيل
أكاديميون لـ«الميثاق»: الإعلام الرسمي إلى أين؟!
"الميثاق" ترصد جرائم العدوان بحق اليمن (443) غارة هيستيرية تستهدف الأبرياء
النظام السعودي ومرتزقته إصرار على الانتحار في ذوباب والعمري وكهبوب!
سياسيون ومثقفون لـ«الميثاق»:المجتمع الدولي لم يعد لديه متسع لغض الطرف عن جرائم السعود
ثقافة
رحيل الممثل المصري أحمد راتب
رحيل الممثل المصري أحمد راتب
معرض تشكيلي يجسد معاناة وصمود الشعب اليمني بجامعة ذمار
المنتدى العربي للفنون حالة ابداعية متقدمة
قصيدة شعرية: ماذا يظنوني؟!
مجموعة من المثقفين العرب يؤسسون رواق الأدب العربي
منوعات
اصدار كتاب: جلالة السلطان قابوس وخارطة سلطنة عمان في العقيق اليماني
مؤسسة التحدي تدشن مشروع الأضاحي للعام 2016م
حقوق الطفل في القانون اليمني والدولي والاسلام في دورة تدريبية بذمار
اصدار كتاب: جلالة السلطان قابوس وخارطة سلطنة عمان في العقيق اليماني
احتفاءا بعيد الوحدة.. تكريم 150 معلما بمديرية السبعين بالامانة
ضمن برنامج(يُمن الاغاثي): توزيع مواد غذائية عاجلة ل٦٠ أسرة نازحة بصنعاء
الافتتاحية
النصر الأهم
كلمة الميثاق
حوارات
الدكتور الخولاني: لايوجد صراع بين اليمن والسعودية وإنما عدوان سعودي
الميثاق نت:
الشيخ نايف مجيديع:دول العدوان تمنع وصول المئات ممن شملهم قرار العفو إلى أرض الوطن
لقاء/ نجيب شجاع الدين
البروفيسورعلي الميري:الشعب اليمني على إمتداد تاريخه لايعرف إلاالنصرمهما تكالب الاعداء
حوار / عارف الشرجبي
جريمة الرئاسة
ملف ضحايا جامع دار الرئاسة أمام اتحاد المحامين العرب
الميثاق نت
مقالات
متساوون في المواطنة
محمد أنعم
هل نلحق بالقطار في محطته الاخيرة؟
حنان الشريف
فوبيا الزعيم
عبدالفتاح علي البنوس
محطتك كاذبة.. ولن أرد عليك ..!
عبدالله الصعفاني
يوم التنصيب.. يوم المغادرة!
عباس غالب
نصف راتب بدون سيولة؟!
محمد عبده سفيان
إيقاع على سلم الانتصار
سمير النمر
بدايات الانتصار
عبدالرحمن مراد
ترامب والزمن الجديد
عفراء العلي ٭
ما تيسَّر عما يجري في الجنوب اليمني المحتل
نبيل علي الصوفي
نَعَمْ يا زعيمنا.. إننا نفهم
عائشة علي عفاش
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