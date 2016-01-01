قيادة فرع المؤتمر الشعبى العام بمحافظة حجة تعقد اجتماع تنظيمي الميثاق نت : - في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم والذي ترأسه الشيخ محمد أحمد حفيظ نائب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجه عضو اللجنة الدائمة تم مناقشة كافة القضايا التنظيمية وغيرها من القضايا المـزيــد..