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قيادة فرع المؤتمر الشعبى العام بمحافظة حجة تعقد اجتماع تنظيمي
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الخبر الرئيسي
قيادة فرع المؤتمر الشعبى العام بمحافظة حجة تعقد اجتماع تنظيمي
الميثاق نت :
- في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم والذي ترأسه الشيخ محمد أحمد حفيظ نائب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجه عضو اللجنة الدائمة تم مناقشة كافة القضايا التنظيمية وغيرها من القضايا
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