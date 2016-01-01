الخبر الرئيسي وزير العدل يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن حميد ومدحج وهاشم الاحمر الميثاق نت : - طالب وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في مجلس النواب وهم:



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