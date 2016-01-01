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مرتبات الجيش في مقدمتها.. وزير المالية يستعرض آلية لرفع الايرادات وصرف المرتبات
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السعودية تمتع المرتزق علي محسن من دخول أراضيها
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مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع لصالح وقف إطلاق النار في سوريا
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مصلحة الجمارك تعلن تمديد إضافي لفترة التخفيض الجمركي
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مصدر أمني: ضبط كمية من ذخائر الاسلحة المدفعية في منزل بمديرية همدان محافظة صنعاء
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رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من أسرة الفقيد القاضي الصرمي
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الدكتور المزجاجي يزور فرع مؤتمر الحديدة
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المجلس السياسي الأعلى يطلع على المستجدات العسكرية والأمنية في جبهات العزة والشرف
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الزعيم صالح يكتب.. عدوان غاشم وخيانة وطنية جسيمة
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مصرع سبعة مرتزقة وإصابة آخرين بصد زحف لهم بإتجاه التبة الحمراء بصرواح مأرب
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الخبر الرئيسي
مرتبات الجيش في مقدمتها.. وزير المالية يستعرض آلية لرفع الايرادات وصرف المرتبات
الميثاق نت:
- عقد المجلس السياسي الأعلى امس بصنعاء إجتماعا برئاسة صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس.
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آخـر الأخـبــار
السعودية تمتع المرتزق علي محسن من دخول أراضيها
مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع لصالح وقف إطلاق النار في سوريا
مصلحة الجمارك تعلن تمديد إضافي لفترة التخفيض الجمركي
مصدر أمني: ضبط كمية من ذخائر الاسلحة المدفعية في منزل بمديرية همدان محافظة صنعاء
رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من أسرة الفقيد القاضي الصرمي
الدكتور المزجاجي يزور فرع مؤتمر الحديدة
المجلس السياسي الأعلى يطلع على المستجدات العسكرية والأمنية في جبهات العزة والشرف
الزعيم صالح يكتب.. عدوان غاشم وخيانة وطنية جسيمة
الأخبار والتقارير
مصرع سبعة مرتزقة وإصابة آخرين بصد زحف لهم بإتجاه التبة الحمراء بصرواح مأرب
الخارجيةاليمنية تجدد تقديرها للموقف الروسي الرافض للعدوان والحصار على اليمن
قتلى وجرحى من المرتزقة في الحريقية وتدمير الية لهم في التربة بتعز
إسقاط طائرة استطلاع للعدوان جوار موقع مشعل العسكري بجيزان
الأمين العام يؤكد حرص المؤتمر على ابعاد التعليم عن الحزبية
الأرصاد ينبه المواطنين والمزارعين بالمرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة
اقتصاد
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي اليمني
اقتصاديون لـ«الميثاق»:قرارات الفـار «هـادي» تفـاقم معاناة الموظفين
خسائر قطاعات النقل بالأرقام
15 مليار دولار خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان السعودي
تداعيات كارثية لأزمة المرتّبات
رواتب الموظفين أولاً
الرياضة
وزير الشباب يكرم الفائزين بمنافسات الكونغ فو بأمانة العاصمة
المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي العام 2016 في المركز 148 عالمياً
اختتام منافسات بطولة كمران الثالثة للتنس بصنعاء
تنظيم البطولة المفتوحة لكمال الاجسام بمحافظة صنعاء
الكشف عن أسماء 10 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
برشلونة يقلب الطاولة على مونشنجلادباخ و أتلتيكو مدريد يقهر بايرن بدوري أبطال أوروبا
محافظات
عمران : مهرجان توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز
عمران : وقفة تربوية تندد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان بحق اليمنيين
عمران: طاولة مستديرة حول العمل السياسي للمرأة ودورها في الحياة
عمران: اختتام دورة للأخصائيين الاجتماعيين حول الإحالة للأطفال المتضررين من العدوان
عمران:توزيع حقيبة الكرامة لألفين أمرآة من النازحات والمتضررات جراءالعدوان في جبل يزيد
توديع الدفعة الثامنة لغة الانجليزية بكلية التربية والألسن جامعة عمران
تحقيقات
سياسيون وأكاديميون لـ«الميثاق»: قطع العلاقات مع إيران يخدم مصلحة اليمن
هزائم ساحقة للمرتزقة في جبهاتها.. تعز على خطى حلب
«الميثاق» ترصد جرائمهم بحق اليمن.. (319) غارة هيستيرية للعدوان السعودي
برلمانيون وسياسيون لـ«الميثاق»: تصعيد السعودية للأعمال العسكرية في السواحل اليمنية رف
الوهابيون.. حقد دفين على جامع الصالح
«الميثاق» ترصد جرائمهم بحق اليمن.. (325) غارة هيستيرية للعدوان السعودي
ثقافة
رحيل الممثل المصري أحمد راتب
رحيل الممثل المصري أحمد راتب
معرض تشكيلي يجسد معاناة وصمود الشعب اليمني بجامعة ذمار
المنتدى العربي للفنون حالة ابداعية متقدمة
قصيدة شعرية: ماذا يظنوني؟!
مجموعة من المثقفين العرب يؤسسون رواق الأدب العربي
منوعات
اصدار كتاب: جلالة السلطان قابوس وخارطة سلطنة عمان في العقيق اليماني
مؤسسة التحدي تدشن مشروع الأضاحي للعام 2016م
حقوق الطفل في القانون اليمني والدولي والاسلام في دورة تدريبية بذمار
اصدار كتاب: جلالة السلطان قابوس وخارطة سلطنة عمان في العقيق اليماني
احتفاءا بعيد الوحدة.. تكريم 150 معلما بمديرية السبعين بالامانة
ضمن برنامج(يُمن الاغاثي): توزيع مواد غذائية عاجلة ل٦٠ أسرة نازحة بصنعاء
الافتتاحية
التحية لصُنَّاع النصر العظيم
كلمة الميثاق
حوارات
البروفيسورعلي الميري:الشعب اليمني على إمتداد تاريخه لايعرف إلاالنصرمهما تكالب الاعداء
حوار / عارف الشرجبي
وكيل التربية لقطاع المناهج:المنهج المدرسي سيادي وتغييره لا يخضع لمزاج شخص أو فكر معين
لقاء/ فيصل الحزمي
مدير عام مكافحة الأمراض والترصد الوبائي: 8 وفيات بالكوليرا من 75 حالة إصابة في اليمن
حاوره / محمد أحمد الكامل
جريمة الرئاسة
ملف ضحايا جامع دار الرئاسة أمام اتحاد المحامين العرب
الميثاق نت
مقالات
مجموع الأصفار يساوي صفراً
معمر أحمد عبداللطيف راجح
الوزير شرف.. كيف اغضب العدوان وماهي أسرار نجاحه اللافت؟
عبدالكريم المدي
ساعات معدودة ويودّع العرب والمسلمون مآسي العام 2016م
أ.د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور
آخر طبعة: «لـجرائم حرب آل سعود»
محمد حسن شعب
«كوافير» سياسية لتزيين قبح السعودية
محمد أنعم
واااازعيماه وازعيماااااه .. عليكم بالشباب
عائشة عفاش
العدوان على اليمن استهداف لمصر.. تؤكده التحالفات الخليجية الأفريقية المشبوهة
أحمد الزبيري
أردوغان وسياسة المراوغة في الملف السوري
سمير النمر
حقائق عن اخوان اليمن «حزب الاصلاح» 2-2
محمد عبده سفيان
«بابا نويل الخليجي» يوزع الحلوى على المظلومين العرب
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المرتزق.. امتهان الخسة وصناعة الوهم
محمد علي عناش
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