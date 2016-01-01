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وزير العدل يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن حميد ومدحج وهاشم الاحمر - قصف مدفعي يستهدف تجمعاً لمرتزقة العدوان بالجوف - الانقاذ تناقش الجهود المبذولة للتخفيف من الآثار الكارثية الناجمة عن العدوان والحصار - انكسار زحفين لمرتزقة العدوان بإتجاه المخا ومنطقة العمري بتعز - نائب رئيس المجلس السياسي يستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام - يمن موبايل تسلم عائدات حملة دوائي الرابعة لمرضى الثلاسيميا - الزعيم صالح: اغتيال الشيخ مرعي الكثيري عمل إرهابي غادر وجبان يستهدف الوسطية والاعتدال - مرتزقة العدوان يفجرون مبنى الأمن السياسي في مدينة تعز - وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي - الزعيم صالح يعزي بوفاة الشيخ بجاش الزريقي -
الخبر الرئيسي
وزير العدل يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن حميد ومدحج وهاشم الاحمر
الميثاق نت : - طالب وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في مجلس النواب وهم:
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