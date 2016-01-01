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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الفنان عبداللطيف علي يعقوب
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اليونسكو تدين إستمرار إستهداف العدوان للمنشآت التعليمية
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وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي
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الصماد يستقبل عدد من القيادات والمشائخ والشخصيات الإجتماعية بالضالع
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المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام يدشن العمل الاداري والميداني لعام 2017م
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استشهاد وإصابة 8 صيادين بغارات لطيران العدوان على الخوخة بالحديدة
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استشهاد وجرح 3 مواطنين في غارات لطيران العدوان على قرية سنع بصنعاء
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لبوزة يؤكد أن العدوان تسبب بإنهيار شامل لخدمات الضمان الإجتماعي
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تدمير شاحنة لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بصرواح مأرب
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الخارجية تنفي وجود أي تفاهمات لإقامة مناطق آمنة للآجئين والنازحين في اليمن
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الخبر الرئيسي
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الفنان عبداللطيف علي يعقوب
الميثاق نت:
- بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان عبداللطيف علي يعقوب.. جاء فيها:
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آخـر الأخـبــار
اليونسكو تدين إستمرار إستهداف العدوان للمنشآت التعليمية
وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي
الصماد يستقبل عدد من القيادات والمشائخ والشخصيات الإجتماعية بالضالع
المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام يدشن العمل الاداري والميداني لعام 2017م
استشهاد وإصابة 8 صيادين بغارات لطيران العدوان على الخوخة بالحديدة
استشهاد وجرح 3 مواطنين في غارات لطيران العدوان على قرية سنع بصنعاء
لبوزة يؤكد أن العدوان تسبب بإنهيار شامل لخدمات الضمان الإجتماعي
تدمير شاحنة لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بصرواح مأرب
الأخبار والتقارير
الخارجية تنفي وجود أي تفاهمات لإقامة مناطق آمنة للآجئين والنازحين في اليمن
احصاء اولي لغارات العدوان السعودي على الحديدة خلال 24 ساعة
اليونيسيف: الحرب تمحو مكاسب صحية في اليمن وسوء التغذية تقتل الاطفال
بن حبتور يناقش مع قيادة نقابات العمال أوضاع الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة
شرف يلتقي السفير الإيراني والممثل المقيم لمنظمة ادراء في اليمن
رئيس المجلس السياسي يستقبل عدد من أبطال الجيش واللجان الشعبية المحررين من الأسر
اقتصاد
وكيل مصلحة الجمارك: المصلحة تتعامل بشفافية كاملة في عملية ترسيم السيارات
اقتصاديون لـ«الميثاق»:قرارات الفـار «هـادي» تفـاقم معاناة الموظفين
خسائر قطاعات النقل بالأرقام
15 مليار دولار خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان السعودي
تداعيات كارثية لأزمة المرتّبات
رواتب الموظفين أولاً
الرياضة
إنطلاق النسخة الـ 39 من رالي دكار بقص شريط انطلاق في عاصمة الباراغواي
وزير الشباب يكرم الفائزين بمنافسات الكونغ فو بأمانة العاصمة
المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي العام 2016 في المركز 148 عالمياً
اختتام منافسات بطولة كمران الثالثة للتنس بصنعاء
تنظيم البطولة المفتوحة لكمال الاجسام بمحافظة صنعاء
الكشف عن أسماء 10 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
محافظات
عمران : مهرجان توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز
عمران : وقفة تربوية تندد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان بحق اليمنيين
عمران: طاولة مستديرة حول العمل السياسي للمرأة ودورها في الحياة
عمران: اختتام دورة للأخصائيين الاجتماعيين حول الإحالة للأطفال المتضررين من العدوان
عمران:توزيع حقيبة الكرامة لألفين أمرآة من النازحات والمتضررات جراءالعدوان في جبل يزيد
توديع الدفعة الثامنة لغة الانجليزية بكلية التربية والألسن جامعة عمران
تحقيقات
يحيى صالح: الديمقراطية والحرية هي خيار الشعب اليمني الذي لا رجعة عنه
التسوية السياسية.. هل تتخطى العراقيل
أكاديميون لـ«الميثاق»: الإعلام الرسمي إلى أين؟!
"الميثاق" ترصد جرائم العدوان بحق اليمن (443) غارة هيستيرية تستهدف الأبرياء
النظام السعودي ومرتزقته إصرار على الانتحار في ذوباب والعمري وكهبوب!
سياسيون ومثقفون لـ«الميثاق»:المجتمع الدولي لم يعد لديه متسع لغض الطرف عن جرائم السعود
ثقافة
رحيل الممثل المصري أحمد راتب
رحيل الممثل المصري أحمد راتب
معرض تشكيلي يجسد معاناة وصمود الشعب اليمني بجامعة ذمار
المنتدى العربي للفنون حالة ابداعية متقدمة
قصيدة شعرية: ماذا يظنوني؟!
مجموعة من المثقفين العرب يؤسسون رواق الأدب العربي
منوعات
اصدار كتاب: جلالة السلطان قابوس وخارطة سلطنة عمان في العقيق اليماني
مؤسسة التحدي تدشن مشروع الأضاحي للعام 2016م
حقوق الطفل في القانون اليمني والدولي والاسلام في دورة تدريبية بذمار
اصدار كتاب: جلالة السلطان قابوس وخارطة سلطنة عمان في العقيق اليماني
احتفاءا بعيد الوحدة.. تكريم 150 معلما بمديرية السبعين بالامانة
ضمن برنامج(يُمن الاغاثي): توزيع مواد غذائية عاجلة ل٦٠ أسرة نازحة بصنعاء
الافتتاحية
اللاءات المؤتمرية الثلاث
كلمة الميثاق
حوارات
يحيى صالح لـ"الميثاق":انضممتُ للمؤتمر بعد تطهّره من العناصر الرجعية والمندسة والعميلة
حاوراه/أحمد الرمعي - مهيوب الحمادي
الدكتور الخولاني: لايوجد صراع بين اليمن والسعودية وإنما عدوان سعودي
الميثاق نت:
الشيخ نايف مجيديع:دول العدوان تمنع وصول المئات ممن شملهم قرار العفو إلى أرض الوطن
لقاء/ نجيب شجاع الدين
جريمة الرئاسة
ملف ضحايا جامع دار الرئاسة أمام اتحاد المحامين العرب
الميثاق نت
مقالات
كلنا ترامبيون!
بقلم/ يحيى محمد عبدالله صالح - عضو اللجنة العامة
عن المغفورله الأستاذ علي أحمد إسحاق
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قراءة أولية لأهم ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن
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ورحل ببطانيته إلى الرفيق الأعلى ..!!
د. عبد الوهاب الروحـاني
الكذب بضاعتهم
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عقليات الأمس لن تصنع السلام
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أرتيريا أبرز مكامن الخطر على البحر الأحمر
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بين وكيل السعودية ووكيل الإنسانية في مجلس الأمن
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فوضى الابتزاز.. من يضبط..؟
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