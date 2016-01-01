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مرتبات الجيش في مقدمتها.. وزير المالية يستعرض آلية لرفع الايرادات وصرف المرتبات - السعودية‮ ‬تمتع‮ ‬المرتزق‮ ‬علي‮ ‬محسن‮ ‬من‮ ‬دخول‮ ‬أراضيها - مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع لصالح وقف إطلاق النار في سوريا - مصلحة الجمارك تعلن تمديد إضافي لفترة التخفيض الجمركي - مصدر أمني: ضبط كمية من ذخائر الاسلحة المدفعية في منزل بمديرية همدان محافظة صنعاء - رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من أسرة الفقيد القاضي الصرمي - الدكتور المزجاجي يزور فرع مؤتمر الحديدة - المجلس السياسي الأعلى يطلع على المستجدات العسكرية والأمنية في جبهات العزة والشرف - الزعيم صالح يكتب.. عدوان غاشم وخيانة وطنية جسيمة - مصرع سبعة مرتزقة وإصابة آخرين بصد زحف لهم بإتجاه التبة الحمراء بصرواح مأرب -
الخبر الرئيسي
مرتبات الجيش في مقدمتها.. وزير المالية يستعرض آلية لرفع الايرادات وصرف المرتبات
الميثاق نت: - عقد المجلس السياسي الأعلى امس بصنعاء إجتماعا برئاسة صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس.
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