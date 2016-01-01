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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الفنان عبداللطيف علي يعقوب - اليونسكو تدين إستمرار إستهداف العدوان للمنشآت التعليمية - وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي - الصماد يستقبل عدد من القيادات والمشائخ والشخصيات الإجتماعية بالضالع - المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام يدشن العمل الاداري والميداني لعام 2017م - استشهاد وإصابة 8 صيادين بغارات لطيران العدوان على الخوخة بالحديدة - استشهاد وجرح 3 مواطنين في غارات لطيران العدوان على قرية سنع بصنعاء - لبوزة يؤكد أن العدوان تسبب بإنهيار شامل لخدمات الضمان الإجتماعي - تدمير شاحنة لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بصرواح مأرب - الخارجية تنفي وجود أي تفاهمات لإقامة مناطق آمنة للآجئين والنازحين في اليمن -
الخبر الرئيسي
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الفنان عبداللطيف علي يعقوب
الميثاق نت: - بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان عبداللطيف علي يعقوب.. جاء فيها:
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